Siirt’te, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından bin 197 aile olmak üzere 4 bin 137 depremzede misafir ediliyor.

Siirt’te, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından bin 197 aile olmak üzere 4 bin 137 depremzede misafir ediliyor.

Siirt Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), AFAD ve İl Müftülüğü ekipleri, Siirt’te misafir edilen 4 bin 137 kişiye destek sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Siirt’te gelerek buradaki yurt, pansiyon, otel ve kamuya ait misafirhanelere yerleşen, akrabalarında kalan ve ev tutarak yeniden bir düzen kurmaya çalışan depremzedelerin ihtiyaçları Siirt Valiliği koordinasyonunda oluşturulan ekipler tarafından tek tek tespit edilerek, karşılanmaya devam ediliyor.

İl genelinde şuana kadar bin 197 aile 4 bin 137 kişi misafir ediliyor.