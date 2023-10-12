Siirt Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğiyle “Ulusal Siirt Keçi Çalıştayı” düzenlendi.

İki gün süren çalıştay, mühendislik fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Siirt Üniversitesi Rektörü Nihat Şındak, çalıştaya katılanlara, konuşmacılara ve paydaşlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Rektör Şındak’ın konuşmasının ardından konuşmacılara plaket ve katılım belgesi takdim edildi. Çalıştayın birinci oturumuna Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Garip başkanlık etti. Çalıştay, Prof. Dr. Mürsel Küçük tarafından dünden bugüne Siirt keçiciliği, Prof. Dr. Abdullah Kaya tarafından Keçi yetiştiriciliğinde sürü sağlığı ve yönetimi, Prof. Dr. Suphi Deniz tarafından ise keçi besleme pratikleri ve güncel yaklaşımlar başlıklı konular işlendi.

Çalıştaya; Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Küçük, DİKA Genel Sekreteri Dr. Murat Katı ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali İlbaş katıldı.