Siirt Üniversitede, bahçedeki ağaçların kesilerek alanın kafeteryaya dönüştürülmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Temelleri 1976 yılında Dicle Üniversitesinde kurulan Eğitim Enstitüsüne dayanan Siirt Üniversitesi, 2007 yılında bağımsız bir kurum halini alarak ayrı bir eğitim öğretim ve araştırma merkezi halinde eğitime devam ediyor. Sayısız öğrencinin mezun olduğu merkez üniversitede bahçe alanın kafeteryaya dönüştürülmesi için çok sayıda ağaçların kesildiği iddia edildi.

Tek yeşil alanı olan üniversite de, bahçenin kafeteryaya dönüştürülmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Üniversite bahçesini kantin ve kafeteryaya dönüştürülmesi çevredeki esnafında tepkisine neden olurken, yaşanan ağaç katliamına vatandaşlar tepki gösterdi.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak’tan konuyla alakalı açıklama bekliyor.