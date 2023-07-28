Siirt Üniversitesi, YKS 2023 sınav sonuçlarının açıklamasının ardından tercih yapmaya hak kazanan öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere stant açtı.

27 Temmuz 5 Ağustos arasında 16.00-22.00 saatlerde Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde hizmet verecek olan tercih ve tanıtım çadırının açılış törenini Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, üniversite üst yönetimi, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Tercih çadırında görevli akademisyenler, tercih süresi boyunca Siirt’te lise okuyan ve lise mezunu öğrencilere hem rehberlik etmek hem onlara tanıtım yaparak aldıkları puan ve sıralamaya göre hangi okulları tercih edebilecekleri ile ilgili önerilerde bulunup danışmanlık hizmeti sağlayacak.

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak, sınava giren öğrencileri tebrik edip tercihleri için başarı diledi.

Öğrencilere neden Siirt Üniversitesini tercih etmeleri konusunda bilgi veren Rektör Şındak, “2007 yılında kurulan Üniversitemiz ciddi bir gelişim süreci sergilemiştir. AR-GE çalışmaları açısından Üniversitemiz Mühendislik alanında Türkiye’de birinci, Matematik biliminde Türkiye’de dördüncü, Ziraat Fakültemiz “Toprak Bilimi” alanında Türkiye’de sekizinci olmuştur. Bunlar bizim gurur kaynağımızdır. Üniversitemiz sıradan bir üniversite olmaktan çıkmış AR-GE yönü çok güçlü bir üniversite olmuştur” dedi.