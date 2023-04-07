Siirt Valiliği himayelerinde Siirt Belediyesi ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Uluslararası EMİTT fuarı hazırlıklarını tamamlayarak, bu yıl iddialı bir konsepte ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Bu yıl 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezinde yapılacak olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) hazırlıkları tamamlandı. Her yıl farklı dallarda ödüle layık görülen Siirt Valiliği standı, bu yıl da tarihi Tiilo Işık Hadisesi konseptiyle ziyaretçilerin karşısına çıkarak, Siirt’in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel ürünler de tanıtılacak.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yurt içi ve yurt dışından yüz binlerce kişi tarafından gezilecek fuarda, Siirt Belediyesi ile ortak yürütülen hazırlık çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, tüm vatandaşları fuara davet etti.

Dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan EMITT, turizm açısından önemli bir organizasyon olduğunu kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, “Turizm profesyonellerinin uluslararası buluşma platformu olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında, ilimizin tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile birlikte marka ürünleri ve yöresel el sanatlarının da tanıtacağını, fuar süresince ilimizin el sanatları sergisinde bu yıl ‘Şal-Şapik’ kumaşının daha etkin bir şekilde yer verilecektir" diye konuşu.

Tüm vatandaşları EMİTT fuarına davet eden Vali Hacıbektaşoğlu, bu yıl daha renkli bir stantla ziyaretçileriyle buluşacaklarını sözlerine ekledi.

12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında her gün saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak Siirt standı 4 nolu salonda yer alacaktır.