Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerine, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) katkılarıyla çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerine, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) katkılarıyla çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak eğitime her zaman destek verdiklerini belirten Başkan Kuzu, 2022-2023 eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diledi. Başkan Kuzu, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve odamızın katkılarıyla her yıl okulların açıldığı dönemde öğrencilerimize yönelik eğitim materyalleri noktasında desteğimiz oluyor. Bu yıl da merkezde dağıtılmak üzere içinde eğitim materyalleri (çanta defter, kalem, silgi, kalemtıraş ve boya kalemlerinden) oluşan kırtasiye malzemeleri dağıtıyoruz" dedi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının sağlıklı ve başarılı geçmesi temennisinde bulunan Kuzu, "Milli eğitim camiası ve öğretmenlerimiz, bizler için, çocuklarımızın geleceği için çok önemlidir. Çünkü öğretmenlerimiz kendilerine teslim ettiğimiz öğrencilerimizi, çocuklarımızı geleceğe hazırlıyor. Bizler de öğrenci ve çocuklarımızın en iyi şekilde gelece hazırlanması için elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, tüm eğitim çalışanlarının ve ailelerimizin 2022-2023 eğitim-öğretim yılının verimli geçmesini temenni eder, sevgi, saygı ve başarı dileklerimi sunarım" şeklinde konuştu.

Atatürk İlköğretim Okulu müdürü Naci Baykara, kırtasiye yardımında bulunan Başkan Kuzu’ya ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) teşekkür etti. Başkan Güven Kuzu’ya STSO Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, Başkan Yardımcısı Kadir Demirhan Genel Sekreter Vekili Derya Çengel Arpacı ve meclis üyeleri eşlik etti.