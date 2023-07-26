Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen IDEF23 Fuarına katıldı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardic, ARMSTO Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Kuzu ile birlikte 55 ülkeden 1461 firmayı bir araya getiren 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF23) kapsamında açılan stantları gezdi.

Firmaların çalışmalarını yakından inceleyen Kuzu, ülkenin savunma sanayisinde son yıllardaki gelişimini ve gelinen son noktayı yerinde görmenin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Sergilenen ürün ve sistemler Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı tüm dünyaya gösterdiğini belirten Kuzu, "Yerli ve milli projelere yapılan katkılar, ürün ve hizmetlerin yer aldığı fuarı ziyaret ettik. 2 yılda bir uluslararası olarak düzenlenen fuara sürekli katılımın artması savunma sanayisinin başarısıdır. Başlangıcından bugüne kadar IDEF’in dünya çapında hak ettiği saygın konuma gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.