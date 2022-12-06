Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Güven Kuzu, Siirt’te yapılacak olan iş dünyasına yatırım teşvikleri toplantısına sanayiciler başta olmak üzere tüm oda üyelerinin davetli olduğunu söyledi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Güven Kuzu, Siirt’te yapılacak olan iş dünyasına yatırım teşvikleri toplantısına sanayiciler başta olmak üzere tüm oda üyelerinin davetli olduğunu söyledi.

STSO’da düzenlenecek olan bilgilendirme toplantısına Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin konuşmacı olarak katılacak. Siirt TSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin’in konuşmacı olarak katılacağı güncel teşvik uygulamaları bilgilendirme toplantısına sanayiciler başta olmak üzere tüm oda üyelerinin davetli olduğunu dile getirdi. STSO ve Ulaknet tarafından, Türkiye’de uygulanan yatırım teşvik mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunmak ve sanayi sektörünün devlet destekleri ile ilgili sorun ve önerilerini görüşmek amacıyla bir araya geleceklerini söyleyen Başkan Kuzu, “Yatırımlarda Uygulanan Güncel Teşvikler Bilgilendirme Toplantısı 7 Aralık 2022 Çarşamba günü Saat: 15:00’te Siirt TSO toplantı salonunda düzenlenecek. Toplantının iş dünyası için çok değerli, bilgilendirme toplantımıza Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin’in konuşmacı olarak katılarak üyelerimizle birlikte olacaktır. Kalkınma ve gelişmenin öncelikle güçlü bir sanayi birikiminden geçtiği muhakkaktır. İlimizin de hem ülkemizde hem de uluslararası arenada kendini kanıtlayabilmesi için güçlü bir sanayiye ihtiyacı vardır. Davetimize icabet eden ve yoğun programına rağmen Siirt iş dünyası ile birlikte olma teveccühüne bulunan Şahin’e teşekkür ediyor, iş dünyamızın bu önemli toplantıya iştirakini bekliyoruz” ifadeleri kullandı.