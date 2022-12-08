Siirt Ticaret ve Sanayi Odasında (STSO) Siirtli yatırımcılara ‘Yatırım Teşvikleri’ konusunda Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin tarafından bilgilendirme yapıldı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasında (STSO) Siirtli yatırımcılara ‘Yatırım Teşvikleri’ konusunda Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin tarafından bilgilendirme yapıldı.

STSO Başkanlığı ile Ulaknet firmasının ortaklaşa düzenledikleri toplantıda teşvik uygulamaları hakkında bilgi verildi. Toplantıda Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin tarafından devletin genel ve bölgeler bazında verilen yatırım teşvikleri anlatıldı. ’Türkiye Yüzyılı’ vizyon projesine Siirt’e ciddi bir katkı sunmayı hedeflediklerini amaçladıklarını dile getiren Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üyelerine sunduğu teşvik ve destekler hakkında bilgilendirmeler yapma davetine iştirak eden Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin’ teşekkür etti.

Türkiye’nin güçlü yarınlara ulaşması, büyümesi ve kalkınması yerelin güçlenmesiyle beraber olacağını dile getiren Başkan Kuzu, “Siirt, genç ve dinamik nüfusuyla gelişime açık, geçmişten beri tüccar geleneği olan girişimci ruhlu iş insanlarına sahip kadim bir şehirdir. Malumunuz olduğu üzere Covid-19 pandemisi ve bu pandeminin etkisiyle ortaya çıkan hususlar küresel ekonomiyi 2020 - 2021 ve 2022 yıllarında etkileyen en önemli faktör olmuştur. Salgın birçok küresel değer zincirinin işleyişinde önemli bir aksaklığa neden olmuştur. Küresel ticaretteki artış sonrasında navlun maliyetlerinde ciddi yükselişler ve rotalarında değişiklikler meydana gelmiştir. Buna dayalı olarak insanların alışveriş alışkanlıkları da değişiklik göstermiştir. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni ekonomik düzende tüccar ve sanayicilerimizin paylarını arttırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak amacımız, üyelerimizin üretimlerini arttırmak, ticaret hacimlerini geliştirmek, istihdama artı katkı sunmalarına yardımcı olmaktır” dedi.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin ise “Ülkede istihdamı arttırmak, ülke sanayisini uluslararası rekabete açmak için, özel sektörde üretimi, sermaye birikimini kilit sektöründe üretimi arttırmak gibi hedefleri var. Bütün bunların sonucunda toplam üretimi, ihracatı ve istihdamı arttırmaya yönelik destekleri oluyor. Devletin ekonomiye en önemli müdahale araçlarıyla faiz oranındaki değişiklikler, vergi oranındaki değişiklikler, faizlere müdahaleler değişik kotalar, süspansiyonlar gibi değişik sermaye hareketleri gibi araçlarla ekonomiye müdahale ediyoruz. İşte bu müdahale araçlarından birçoğunu içinde barındıran teşvik sistemi çok dinamik bir yapıda gelişmelere hızlı adapte olan uygulama olduğu için devletlerin biraz önce bahsettiğim ekonomik ve sosyal amaçlarına ulaşmada gerekli olarak kullandıkları araçlardan bir tanesidir” diye konuştu.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen programa, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, oda üyeleri ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.