Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Güven Kuzu seçildi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Güven Kuzu seçildi.

Kuzu, destek veren tüm üyelere teşekkür eden ederek, Siirt’in kalkınması ve hizmetlerin devamı için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini aktardı.

Oda olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Siirt iş dünyasının ticaretten daha fazla pay alan, bölgesinde ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda yönlendirmeye çalışan bir vizyonla yola devam edeceklerini ifade eden Başkan Kuzu, kurum olarak yapılan tüm çalışmaları ekonomik ve ticari hayatın her yönüyle geliştirilmesini desteklemek gayesiyle yürütmek en öncelikli görev olduğunu dile getirdi.

Kuzu, "Seçim sürecimiz boyunca bizlerin yanında olan ve seçimlerimizin sağlıklı bir şekilde neticelenmesi için katkı veren tüm üyelerimize; İlimizdeki yerel ve ulusal basın yayın kuruluşları ve temsilcilerine, şahsıma güvenerek benim ve ekibimin yanında olan dostlarıma ve arkadaşlarıma, sonsuz şükranlarımı iletiyor; Siirt halkına ve İlimiz iş dünyasına sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Siirt TSO Yönetim Kurulu 7 Ekim Cuma günü Oda Meclis Salonu’nda bir araya gelerek kendi aralarında gerçekleştirdikleri seçim ile yönetim başkanı, yönetim başkan yardımcıları ve meclis katip üyesini belirledi.