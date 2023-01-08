Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2022 yılının verilerini açıkladı.

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2022 yılının verilerini açıkladı.

SİSKİ Müdürlüğü, 2022 yılı itibari ile kent genelinde 5 bin metre içme suyu, yeni hat ve evsel bağlantılar, bin 219 adet şebeke arızası, 509 adet Kanalizasyon arızası, 10 bin adet ızgara temizliği, 4 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşemesi, 350 metre yağmursuyu hattı döşemesi, 8 bin adet vidanjör arızası, çalışması yapıldığı belirtildi.

Çalışmaların 2023 yılında da devam edeceği ifade edildi.