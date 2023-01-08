Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2022 yılının verilerini açıkladı.

Soğuk hava doğal şifa deposu ıhlamura ilgiyi arttırdı Soğuk hava doğal şifa deposu ıhlamura ilgiyi arttırdı

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2022 yılının verilerini açıkladı.

SİSKİ Müdürlüğü, 2022 yılı itibari ile kent genelinde 5 bin metre içme suyu, yeni hat ve evsel bağlantılar, bin 219 adet şebeke arızası, 509 adet Kanalizasyon arızası, 10 bin adet ızgara temizliği, 4 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşemesi, 350 metre yağmursuyu hattı döşemesi, 8 bin adet vidanjör arızası, çalışması yapıldığı belirtildi.

Çalışmaların 2023 yılında da devam edeceği ifade edildi.