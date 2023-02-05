Eruh ilçesi Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde yer alan Birini Tepesi’nde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Eruh-Şırnak kara yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamaması üzerine Eruh ilçe çıkışı araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Siirt’in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

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