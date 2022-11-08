Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt’teki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda bir araya gelerek, üniversiteye ilişkin yapılan çalışmaları paylaştı.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt’teki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda bir araya gelerek, üniversiteye ilişkin yapılan çalışmaları paylaştı.

SİÜ’nün çalışmalarıyla çok önemli yol kat ettiğini dile getiren Rektör Şındak, çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getirdi.

Kezer Yerleşkesi Konukevi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Rektör Şındak, üniversitenin öğrenci ve akademik personelin her geçen yıl katlanarak arttığını ifade etti.

Rektör Şındak, "Beraber kurulan üniversitelerle kıyaslandığında çok ciddi farklıklar olduğunu görebiliyoruz. 15 yıllık bir üniversite olmamıza rağmen 10 fakülte, 3 yüksek okul, 4 enstitü, 20 araştırma ve uygulama merkezi ve bunların oluşturulması bir prensip çerçevesinde oldu. Bazen sahada sizlerle de fikir alışverişleri sonucu ortaya çıkan yenilikleri her zaman kendimize ilke edindik. Geldiğimiz noktada ilerleyen ve gelişen bir üniversite görüyoruz. 19 bin öğrenci sayısına ulaştık. Şehir nüfusunun neredeyse yüzde 15’ini öğrenciler oluşturuyor. Bu öğrencilerin yüzde 15’i de yabancı uyruklu öğrencilerdir" dedi.