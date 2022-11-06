Siirt’te bu yıl 7’ncisi düzenlenen Kitap Fuarı’na yoğun ilgi devam ediyor.

Siirt’te bu yıl 7’ncisi düzenlenen Kitap Fuarı’na yoğun ilgi devam ediyor.

Siirt Valiliği ve Siirt Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen fuara öğrenci ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Ankara’dan kitap fuarına gelen Yazar Adnan Güneş, fuara yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Kitapseverlerin fuarda yazarları yakında görme fırsatı da yakaladığını belirten Güneş, “Kitap fuarına ikinci katılışımız ben çocuk kitap yazarıyım. Aynı zamanda çocuklar için uygulamalı ve yönetici aile eğitimcisiyim. Çocukların çok ciddi yoğun bir ilgisi var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Mustafa Bulmuş adlı vatandaş ise, “İlimiz için çok güzel bir etkinlik oldu. Kitap fuarını çok beğendim. Bütün stantları gezmeye çalışıyorum. Bunun daha sık olmasını isterim öğrenciler için, halkımız için faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bunun için ilgili ve yetkili kişilere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.