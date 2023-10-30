Siirt’te bu yıl 6’ıncısı gerçekleştirilecek olan ’6. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali’, ’Kalbimiz Gazze ile’ temasıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Festival Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Festivale farklı ülkelerden 298 film başvurusu yapıldı. Festival, 31 Ekim Salı günü saat 18:00’da Baykan’da ’Gazze Hakkında Konuşmalıyız’ isimli tiyatro gösterimiyle başlayacak ve 1-2 Kasım tarihlerindeki gösteriler ve söyleşiler ise Siirt Üniversitesinde devam edecek. 3 Kasım Cuma saat 18:00’de Kurtalan’da yapılacak olan ödül töreni ve El Cezire imzalı iki Gazze belgeseli ile festivalin sona ereceği belirtildi.