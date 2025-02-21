Siirtte kaçak yolla avlanan 2 kişiye 30 bin 766 lira para cezası uygulandı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte Pervari İlçesi Doğanköy, Düğüncüler, Yapraktepe kırsal alanlarında avlanan 2 kişiye ava kapalı alanda, avcılık belgesi olmadan, takozsuz av tüfeği ile avlanmaktan toplamda 30 bin 766 lira idari para cezası uygulandı. Kaçak avcılık faaliyeti esnasında takozsuz av tüfeği ile avlanmaktan dolayı 2 av tüfeğine mülkiyeti kamuya geçirilme cezası uygulanmıştır" denildi.