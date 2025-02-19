Siirt’te İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz’in başkanlığında, turizm sektörünün paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, ilin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar ele alınarak turizm eylem planı, cazibe merkezi projeleri, turizm tanıtım stratejileri, destinasyon çalışmaları ve 2025 yılı turizm etkinlikleri değerlendirildi.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yetkililerinin de katılım sağladığı toplantıda, ilin turizm sektöründeki konumunu güçlendirecek adımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA