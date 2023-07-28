Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt AK Parti Milletvekili Mervan Gül ve ilçe belediye başkanları, su sorunu ve üst yapı projeleri konularında çözüm odaklı bir toplantı için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile bir araya geldi.

Toplantıda öncelikli olarak il merkezi ve ilçelerinde yaşanan su sorununun çözümü ele alındı. Konuyla ilgili ortak bir mutabakata varılarak, alınacak önemli adımların en kısa sürede atılması kararlaştırıldı.

Siirt Botan Barajı üzerinde yapılması planlanan köprü ve tünel projesinin de hızlandırılması için gerekli taleplerin alındığı masada Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt için hayati öneme sahip su ihtiyacı, Botan Köprüsü ve tünelin hızlı bir şekilde tamamlanması için somut adımların atılacağını belirtti.