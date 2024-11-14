Siirt Havalimanı 2024 yılında 10 aylık dönemde 51 bin 56 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Siirt Havalimanı’nda Ocak ve Ekim 2024 döneminde iç hat yolcu trafiği 63 bin 932 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak trafiği 644’e ulaştı. Yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) ise toplamda 624 ton olarak belirlendi.

2024 yılı ilk 10 aylık dönemde ise olumsuz hava şartları nedeniyle toplam 7 sefer iptal edildi. Havalimanı’ndan Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul’a, Pazartesi ve Cuma günleri ise Ankara’ya düzenlenen uçuşlar devam ediyor.