Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Siirt Havalimanı’nın 2022 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Siirt Havalimanı’nın 2022 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Siirt Havalimanı’nda eylül ayında iç hat yolcu trafiği 5 bin 664 oldu. Eylül ayında Siirt Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 60’a ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 61 tonu buldu. 9 aylık (Ocak-Eylül dönemi) dönemde ise Siirt Havalimanı’nda yolcu trafiğinin 38 bin 600, uçak trafiğinin 404, yük trafiğinin 386 ton olarak gerçekleştirdiği belirtildi.