Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılında kurulan Siirt Fıstıkçılık Birimi, 660 köy ziyaretinde bin 500 üzeri bahçeyi denetleyerek fıstık üretiminde verimliliği artırmayı hedefliyor.

Siirt’te ve bölgede fıstık üreticiliği yapan çiftçilerin yanlış sulama ve modern tarım teknikleri hakkında yeteri bilgiye sahip olamadıkları için fıstık verimliliğinden yeteri sayıya ulamadıklarını söyleyen Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, eksiklikleri gidermek ve üretimi artırmak için 2018 yılında Fıstıkçılık Birimi’ni kurduklarını söyledi.

Siirt fıstığının, çeşidinde Türkiye’de birinci olduğunu belirten Demirhan, "Ülke genelinde Gaziantep fıstığı, üretiminde üçüncü sırada yer almaktadır. Siirt, 400 bine yaklaşan üretim alanına rağmen dönümden istediğimiz verimi alamamaktayız. Verimde düşüklüğümüz bulunmaktadır. Burada yetersiz sulama ve modern tarım tekniklerinin olması gerektiği gibi uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. Teknik bilgi anlamında sahada, alanda eksikliklerimizi gördük ve biz çiftçilerimize, üreticilerimize ve teknik elemanlarımıza faydalı olması için 2018 yılında Türkiye’de bir ilk olan Siirt fıstıkçılık birimini kurduk" dedi.

"660 köy ziyaret edildi, bin 500’ün üzerinde bahçe denetlendi"

Bu aşamada öncelikle teknik elemanlarına alanda hem teorik hem pratik olarak yetişmelerini sağladıklarını dile getiren Demirhan, "Gerek Gaziantep Araştırma Enstitüsüne düzenli olarak gönderdiğimiz ve aldırdığımız eğitimlerle gerek alanda hocalarımızın yaptığı ortak çalışmalarla önce teknik elemanlarımızı yetiştirdik. Daha sonra alana çıktık. 2018’den bu yana 5 tane yetişmiş ziraat mühendisi sürekli alanda aynı zamanda ilçedeki ziraat mühendislerimizi de yetiştirmektedirler. O günden hu güne yaklaşık olarak 660 köy ziyaret edildi. Bin 500’ün üzerinde bahçe denetlendi ve teknik olarak bilgilendirildi" diye konuştu.

50’nin üzerinde eğitim verdiklerini aktaran Demirhan, "Bu eğitime katılan 2 binin üzerinde çiftçilerimiz Siirt fıstığı konusunda bilgilendirildi. Bizim aynı zamanda Siirt fıstıkçılık biriminizin alo hattı var. Bu hatta 3 binin üzerinde telefon geldi. Bu telefonlar sadece ilimizden değil bölgemizden, ülkemizden ve çok ciddi anlamda uluslararası telefonlar gelmektedir. Bu anlamda sadece ilimizde değil bölgemize ve ülkemize de katkı sağlamaktayız” şeklinde konuştu.