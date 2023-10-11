Hasadı tamamlanan Siirt fıstığı tezgahtaki yerini aldı.

Siirt fıstığında hasat tamamlandı. Geçen sene kilogramı 120 liraya kadar düşen fıstık, bu yıl tezgahta 360 liradan alıcısını bekliyor. Vatandaşların fıstığa talep gösterdiğini söyleyen esnaf Selami Özbilici, şu anda en çok tercih edilen ürünün tuzlu Siirt fıstığı olduğunu ifade etti. Özbilici, rekoltenin bu yıl 500 bin tona yaklaştığını kaydederek, "Yaş fıstığımızın sezon açılış fiyatı 220 ile 240 lira arasında değişiyor. Hasat Eylül ayının 1’inde başlar ve Eylül ayının 30’unda son bulur. Fabrikalarda önce kabuğu soyulur, ondan sonra güneş ışığında kurutarak normal silo halinde çuvallara doldurulur. Kavurma işlemi ise elle seçilip her bir tanesini ayrı ayrı lezzetleri ile beraber müşterilerinize sunuyoruz" dedi.

Sosyal medyada yer alan fıstığın içine giren şahısla ilgili de konuşan Özbilici, "Sosyal medyada ses getiren olay, hem biz hem de esnaf arkadaşlarımızı çok kızdırdı" dedi. Siirt fıstığına sahip çıktıklarını anlatan Selami Özbilici, "Çünkü Siirt’in geleceği olduğu için bu fıstık hepimizin, tüm Siirt halkınındır. Fıstığa sahip çıkılmasını istiyoruz" diye konuştu.