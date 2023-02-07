Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok kentte yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgeye hareket eden Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Siirt Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Siirt UMKE, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinde enkaz altında kalan 5 vatandaşa ulaşmayı başardı. Ekipler, enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok kentte yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgeye hareket eden Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Siirt Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Siirt UMKE, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinde enkaz altında kalan 5 vatandaşa ulaşmayı başardı. Ekipler, enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı.

Depremin yaşandığı Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye sevk edilen ekipler arama, kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde çalışmalarını devam ettiren ekipler, enkaz altından 2 çocuk, 2 kadın ve 1 erkek olmak üzere 5 vatandaşı çıkardı. Ekipler alanda arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.