Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hasta güvenliğini artırmak ve tedavi süreçlerini hızlandırmak amacıyla trombosit aferez cihazını bünyesine kazandırdı.

Aferez cihazı, kanın bileşenlerine ayrıştırılmasını sağlayarak özellikle kan hastalıkları tedavisinde ihtiyaç duyulan trombosit, plazma gibi bileşenlerin hızlıca sağlanmasına imkan tanıyor. Bu cihazla birlikte artık Kızılay’a olan bağımlılık azalacak; cihaz sayesinde gönüllü bağışçılardan doğrudan kan ürünleri alınabilecek ve ihtiyaç durumunda hastalara uygulanabileceği belirtildi.

Bu cihazın kullanıma girmesiyle otoimmün hastalıklar, kanserler ve kan hastalıklarının tedavi süreçlerine daha etkin bir destek sağlanacağı ve aynı zamanda kan bağışları gönüllü bağışçılar için daha konforlu hale geleceği kaydedildi. Ayrıca bu önemli yatırım sayesinde hastaların tedavi için il dışına sevk edilmesi ihtiyacının da ortadan kalkacağı açıklandı.