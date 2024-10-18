Sağlık Bakanlığı tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönelik yapılan sağlıkta kalite değerlendirme sonucunda 100 puan üzerinden 96.77 puan alarak önemli bir başarıya imza attı.

Sağlık Bakanlığının belirlediği bin 473 değerlendirme kriteri doğrultusunda gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde, hastanenin tüm birimleri incelendi. Denetim sonunda elde edilen yüksek puan, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin oldu. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Kaynak, bu başarıyı büyük bir gurur ve mutlulukla karşıladıklarını belirterek, “Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, kalite yönetim ekibimize, hastane yönetimimize ve İl Sağlık Müdürlüğümüze şükranlarımı sunuyorum. Gece gündüz demeden çalışan ekibimizin bu çabaları, hastanemizin başarısını zirveye taşıdı’’ dedi.