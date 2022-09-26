Trafik Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere trafik eğitim boyama kitabı ve hikaye kitabı hediye edildi.

Teorik ve uygulamalı eğitimin yer aldığı etkinlikte öğrencilere, trafik kurallarının günlük hayatta nasıl etkin kullanılabileceği konusunda bilgi verildi

Siirt Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olarak çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla trafik eğitim parkında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen projeyle hizmete giren Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklar trafik kültürü bilinciyle geleceğe hazırlanıyor.

Siirt Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle çocuklara trafik eğitimi vermeye başladı.

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