Siirt’in yöresel yemeklerinden vazgeçilmez lezzet büryan kebabına rağbet artıyor.

Gece saatlerinde hazırlanarak özel yapılan kuyularda pişirilen ve gün ağarmadan satışa sunulan büryan kebabı, Siirt’in vazgeçilmeyen lezzetleri arasında yer alıyor. Sonbahar ayında toklu (6-12 aylık kuzu) etinden yapılan büryan kebabına vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.

Her mevsim olduğu gibi sonbahar mevsiminde de büryana rağbet olduğunu belirten büryan ustası Murat Kayaalp; ‘’Büryan kebabımız bilindiği üzere Siirt’in patentli yemeğidir. Her sabah saat 05.00’te kahvaltıda yenilen bir yemektir. Kuyuya önce kaburga ve omurga kısımlarını daldırıyoruz. Pişim aşamasında üstteki etler tandırda bir sirkülasyon oluşturuyor. Üstten damlayan yağlarla alttaki kemikli etler pişiyor alttan da oluşan buharla üstteki etler pişiyor ve bilindiği üzere 2023 yılında da patent alınan bir yemektir. Şu anda sonbahardayız. Sonbaharın gelişiyle beraber biz toklu etine başladık. Toklu etine de rağbet var. Bu bir kültür yemeğidir. Asırlardan beri nasıl geldiyse böyle devam etmekteyiz. Büryan kebabımız şu anda da büyük bir rağbet görüyor’’ dedi.

Müşteri Serdar Beştaş ise "Siirt halkı olarak büryan kebabını çok seviyoruz. En az 10-15 günde bir yiyoruz. Sonbahar da daha çok lezzetli oluyor’’ ifadelerini kullandı.