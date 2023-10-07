Siirt-Bitlis Karayolu’nda iki aracın çarpıştığı kazada 1’i çocuk toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bitlis-Siirt Karayolu’nda saat 12.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 DB 947 plakalı hafif ticari araç ile 56 KE 528 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü, araçta bulunan çocuk ve kadın yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.