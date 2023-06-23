Siirt Belediyesi, okulların kapanmasıyla beraber çocuklara, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Orhan Doğan Park’ında Kur’an-ı Kerim kursu açtı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla Belediye bünyesinde yüzme, Türk işaret dili, yabancı dil, okuma-yazma, Kur’an-ı Kerim okuma, el sanatları, müzik kursları, akıl ve zeka oyunları, dikiş-nakış, bağlama, keman, çini işlemeciliği, bilgisayar kursu ile kişisel gelişim ve eğitim kursları ücretsiz olarak verilmeye devam ediliyor.

Belediyenin açtığı kurslar yoğun ilgi görürken kursu hafta içi her gün sabah ve öğle olmak üzere iki seans olarak veriliyor.