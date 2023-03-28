Sosyal ve insan odaklı çalışmalarını sürdüren Siirt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurduğu iftar çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Siirt Belediyesi, kimsesiz, maddi durumu iyi olmayan ya da çeşitli nedenlerle evlerinde iftar açamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile afetzedeler için kurduğu iftar çadırında her gün bin 500 vatandaşa sıcak iftar yemeği ve tatlı ikram ediyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatlarıyla kurulan iftar çadırı ramazan ayı boyunca her gün bin 500 kişiye hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar çadırında yardımlaşma ve dayanışmanın hissedildiği bu mübarek ayda, Siirtli vatandaşlar aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu yaşıyor.

Vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’na teşekkür etti.