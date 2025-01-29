İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesine kayyum olarak görevlendirilen Vali Kemal Kızılkaya, belediye binasına girdi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Siirt Belediyesini DEM Partili Sofya Alağaş kazanmıştı. Alağaş’ın, hakkında yürütülen terör soruşturması kapmasında dün yargılandığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.
Görevden alınan Alağaş’ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Kemal Kızılkaya görevlendirildi. Kızılkaya, belediye binasına geçti. Bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: iha