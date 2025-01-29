Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ı 6 yıl 3 ay hapis cezası dolayısıyla görevden uzaklaştıran İçişleri Bakanlığı, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'yı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılması nedeniyle geçici bir tedbirle görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

DEM Parti yönetimindeki Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı.

Bakanlık, görevden uzaklaştırmaya yönelik açklamasında, Siirt Belediyesi'ne Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.