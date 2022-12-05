Siirt Belediyesi, Sosyal Belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Siirt Belediyesi, Sosyal Belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Siirt Belediyesi Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, saha incelemeleri neticesinde tespit ettiği vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini arttırmak adına

Özel gereksinim düzeyinde olanlara; bir Wolker, bir dik durma sehpası, 4 puset, 3 akülü tekerlekli sandalye dağıtımı yaptı.

Özel bireylere yönelik dağıtımların devam edeceği belirtildi.