Siirt Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Siirt’e gelip yerleşen depremzede vatandaşlara ulaşımı ücretsiz yaptı.

Siirt Belediye Meclisi 2023 mart ayı toplantısında aldığı kararla, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden dolayı afet bölgesini terk eden ve Siirt’e misafir olarak yaşamaya devam eden afetzedelerin, Siirt Belediyesine ait toplu taşıma hizmeti veren araçlarından misafir kart ile ücretsiz olarak yararlanmaları sağlandı.

Siirt Belediye meclisinden alınan kararda, "06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden dolayı afet bölgesini terk eden ve Siirt’e misafir olarak yaşamaya devam eden afetzedelerin belediyemize ait toplu taşıma hizmeti veren araçlarından misafir kart ile ücretsiz kullanmalarına, belediye meclisinin 2023 Mart ayı toplantısının 10 Mart 2023 tarihli 1. birleşiminin 1. oturumunda oybirliğiyle karar verildi" denildi.