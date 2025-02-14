Siirt Belediyesinde DEM Parti yönetiminde usulsüz bir şekilde işe alınan ve terör örgütü soruşturmasında adı geçtiği tespit edilen 36 kişinin iş sözleşmeleri feshedildi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, "Siirt Belediyesi bünyesindeki şirketlere, yakın zamanlarda işe girişleri yapılan 36 kişinin, işe alım süreçlerinde; İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslara uyulmadan, işe alımlarının usulsüz olarak gerçekleştirildiği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmadan, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu’na (İŞKUR) personel işe alım ilanı bildirimi yapılmadan işe alımlarının usulsüz olarak gerçekleştirildiği, işe alınan kişilerin terör faaliyetleriyle iltisaklı oldukları, adli suç kayıtlarının bulunduğu ve bir kısmının da adli makamlarca soruşturmalarının devam ettiği tespit edilmiştir. Sözleşmesi feshedilen personellerin bir kısmının terörle iltisaklı olduklarından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile daha önceden işten çıkarıldıkları, açmış oldukları dava neticesinde de davayı kaybetmiş olmalarına rağmen yeniden işe alındıkları tespit edilmiştir. Yukarıda sayılan sebepler çerçevesinde, Siirt Belediyesi bünyesindeki şirketlere, işe alımlarında tespit edilen usulsüzlüklerden dolayı 36 kişinin, şirketlerle olan iş sözleşmeleri feshedilmiştir" denildi.