Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan kursların kayıtları başladı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan kursların kayıtları başladı.

Siirt Belediyesi, Siirtlilerin el emeğini değerlendirebilecekleri, mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kursları düzenliyor.

Okul öncesi, badminton, robotik kodlama, bisiklet kursu, diksiyon kursu, jimnastik, Türk işaret dili, tel kırma, ahşap boyama, yabancı dil kursu, okuma- yazma, el sanatları, gitar, piyano, resim, Kur’an’ı- Kerim, akıl ve zeka oyunları, bilgisayar, dikiş- nakış, bağlama, erbane, çini işlemeciliği, bale ritim, fitness-plates, Türkçe, matematik, kişisel gelişim ve eğitim kurslarına kadar pek çok farklı alanda kendilerini yetiştirmek, geliştirmek ve bu kursların sonunda yeni bir mesleki beceri edinmek üzere kurs kayıtlarının başladığını duyuran Siirt Belediyesi herkesi kayıt yapmaya davet etti.