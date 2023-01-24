Siirt Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnafa yönelik denetimlerini artırdı.

Siirt Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnafa yönelik denetimlerini artırdı.

Siirt Belediyesi Zabıta ekipleri kent merkezinde bulunan iş yerlerinin önünde kaldırım ve cadde üzerine teşhir amaçlı bırakılan eşya, malzeme, masa sandalye, saksı, duba, flama ve stant gibi işgale neden olan olumsuzluklara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Cadde ve sokaklarda vatandaşın kullanım alanı olan kaldırımları sergi alanı gibi kullanmamaları konusunda esnafı uyaran zabıta ekipleri, işgaller nedeniyle kaldırımlarda ve trafikte meydana gelen aksaklıkların ortadan kaldırılması için esnafı daha sorumlu davranmaya davet etti.

Uyarılara rağmen kaldırımların üzerinde izinsiz tezgâh, dolap gibi çeşitli eşya bulunduran veya kaldırım kenarlarına inşaat atığı dökenler hakkında Kabahatler Kanunu hükümleri gereğince yasal işlem yapılacağı bildirildi.