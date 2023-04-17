Siirt Belediyesi, her yıl bayramlarda geleneksel hale getirdiği vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma desteğini bu bayramda da sürdürecek.

Vatandaşların bayramı, huzurlu şekilde ve sıkıntı yaşamadan geçirmesine yönelik hazırlıklarını tamamlayan Siirt Belediyesi, toplu taşıma hizmetini de bayram boyunca ücretsiz vereceğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, “Vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla belediye otobüsleri, arefe ve 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak. Ücretsiz ulaşım, 20 Nisan Perşembe arefe günü başlayıp 23 Nisan Pazar günü saat 00.00’da sona erecek” denildi.