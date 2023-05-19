Siirt Belediyesi tarafından Barış Mahallesi’nde 3 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilen tekstil atölyesi tamamlanarak üretime başladı.

Bu çerçevede tekstil atölyesinin üretime başlamasıyla 240 kişiye iş imkanı sağlandığı belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kalkınma ajansı desteği ile Siirt Belediyesi tarafından tamamlanan tekstil atölyelerinde üretime geçildi. Triko, penye ve dokuma ürünleri üretilen tekstil atölyesinde ilk etapta 240 kişi istihdam edildiği, önümüzdeki haftalarda bu sayı artarak devam edeceği ifade edildi.

Siirt Belediyesi üst yapı, alt yapı çalışmalarının yanı sıra istihdama yönelik çalışmaları ile işsizliğin önüne geçmeyi hedefliyor. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatlarıyla kentte üretim ve istihdam olanaklarının artması için kamunun tüm imkanları seferber edilerek, girişimcilere her türlü destek vereceği belirtildi.