Siirt Belediyesi erkek voleybol takımı 14-16 Mart tarihleri arasında Çorum’da düzenlenecek olan Voleybol 1. Lig Play-Off maçlarına katılmak üzere kafile halinde Çorum’a uğurlandı.

Siirt Belediyesi erkek voleybol takımı 14-16 Mart tarihleri arasında Çorum’da düzenlenecek olan Voleybol 1. Lig Play-Off maçlarına katılmak üzere kafile halinde Çorum’a uğurlandı.

2. Lig 8. Grubu lider bitirerek, Türkiye 1’si olan Siirt Belediyesi erkekler voleybol takımı, Çorum’da düzenlenecek olan Voleybol 1. Ligi Play-Off turnuvalarında Fenerbahçe, Konya Büyükşehir Belediye ve Kilis Gençlik takımları ile mücadele edecek.

Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde yemekte sporcularla bir araya gelen Siirt Belediyesi Başkan Yardımcısı Kadir Yıldız, sporcuları tek tek tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Çorum’da düzenlenecek olan erkekler voleybol turnuvasına çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürü Aydın Özev, sporcuların turnuvadaki rakiplerini yenerek guruptan birinci çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun destekleriyle spor branşlarında çok iyi yol kat ettiklerini dile getiren Özev, “Spor işleri müdürlüğü faaliyetleri içerisinde bu yıl özellikle Türkiye erkekler voleybol 2. liginde 8. Grubu şampiyon bitirerek önümüzdeki hafta Çorum ilinde düzenlenecek olan Türkiye 1. Ligine yükselme ve Play - Off maçlarına katılacaktır. Siirt’e ilk defa bu şekilde bir voleybol takımının 1. Lige yükselme gibi bir başarısını beraber gördük. Belediyemiz spor kulübünün erkek voleybol takımını bugün Çorum’a uğurlayacağız. Çorum’da yapılacak olan Türkiye 1. Voleybol ligine yükselme Play-Off turnuvasına katılıyoruz. Takımımız güzel bir hazırlık dönemi geçirdi. Nasip olursa bugün hareket etme suretiyle yarın Çorum’da olacaklar. Çorum’da hazırlıklarını devam edip rakiplerimiz olan Fenerbahçe, Konya Büyükşehir Belediye ve Kilis Gençlik Spor maçlarını oynayıp finallere çıkacağız ve akabinde 1. Lig bizi bekliyor. 1. Lig’e çıkma suretiyle Siirt’imizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.