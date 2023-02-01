Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon (SİSKİ) Müdürlüğü son günlerde yağan yağışlarla kent merkezinde mazgal ve rögarlara sıkışan atıkları temizliyor.

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon (SİSKİ) Müdürlüğü son günlerde yağan yağışlarla kent merkezinde mazgal ve rögarlara sıkışan atıkları temizliyor.

SİSKİ’ye bağlı ekipler tarafından, şehir merkezinde bulunan yağmursuyu mazgal ve kanalizasyon rögarlarında biriken hafriyat, çöp atığı, pis su ve diğer atıkların temizliği aralıksız devam ediyor. Mazgal temizleme çalışmalarında, cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanallarındaki mazgallar kaldırılıp, içlerinde biriken kum, kağıt, yaprak, izmarit gibi yabancı maddeler ekiplerimizin çalışmalarıyla temizleniyor. Kanalizasyon şebekeleri için gerçekleştirdiğimiz rögar temizleme çalışmaları esnasında kanalizasyonlardan pet şişeler, çöp poşetleri gibi birçok yabancı maddeler çıkarıldı.

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.