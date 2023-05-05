Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Şeyh Süleyman Mezarlığı’nda yol ihtiyacı olan kısımda çalışma başlattı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatları doğrultusunda kentte altyapı ve üstyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Şeyh Süleyman Mezarlığı’nda vatandaşların kabristan ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için yol ihtiyacı olan kısımda çalışma başlattı.

Ekiplerce, Şeyh Süleyman Mezarlığı’nda başlanan yol yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasının planlandığı belirtildi.