Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan öncesi kent merkezinde faaliyet gösteren fırın ve imalathanelerde üretim yapan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri, şehir genelinde 20 fırın ve 8 imalathanede üretim yapan işletmelerde son kullanma tarihi, gramaj ve hijyen kontrolü yaptı. Fırınların gramaj ve hijyenik koşullara uyup uymadığını kontrol eden ekipler, standartlara uymayan işletmelere gerekli uyarıyı yaparak, halkın sağlığını ilgilendiren konularda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.