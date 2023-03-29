Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde kent genelinde cadde ve sokaklarda 120 bin metrekare parke döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarına başladı.

Siirt Belediyesi Cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması ve kent içi ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek amacıyla kentin muhtelif mahallelerindeki sokak ve caddeleri yenileyecek.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatları ile kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra yayaların daha rahat yürüyebilmeleri için kaldırım döşeme çalışmalarını da yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilk olarak Doğan Mahallesi kapalı spor salonu çevresinde kilitli parke döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarına başladı.

Siirt Belediyesi yılsonuna kadar mahallelerde cadde ve sokaklarda 120 bin metrekare kilitli parke taşı döşeyerek, kenti daha yaşanılabilir bir görünümüne kavuşturmayı hedefliyor.