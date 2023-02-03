Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Evleri’nde kalan özel bireyleri ziyaret etti.

Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Evleri’nde kalan özel bireyleri ziyaret etti.

Özel bireyli vatandaşları spora teşvik etmek ve sportif etkinliklere katılmalarını sağlamak için bireylere spor malzemesi desteği verildi.

Özel bireyli vatandaşların spor faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kalan bireylere, futbol, basketbol, hentbol ve voleybol topları ile badminton oyun seti, masa tenisi raketi ve topları, dart uyun seti, mangala, satranç ve diğer oyun araçları takdim edildi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla özel gereksinim düzeyindeki vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.