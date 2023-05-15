Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Şeyh Süleyman Mezarlığı’na giden yolun yapım aşaması tamamlandı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatları doğrultusunda kentte altyapı ve üstyapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Şeyh Süleyman Mezarlığı’nda vatandaşların kabristan ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için yol ihtiyacı olan kısımda başlatılan yol yapım çalışmaları tamamlanarak vatandaşın kullanımına açıldı.

Mahalle sakinleri, Şeyh Süleyman Mezarlığı’nda ihtiyaç duyulan kısımda başlatılan yeni alternatif yolun hizmete açılmasından dolayı Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’na teşekkür etti.