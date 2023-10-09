Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kadın Yaşam Merkezinde çocuk, genç ve yetişkinliklere yönelik olarak düzenlenen ücretsiz mesleki, teknik, kişisel gelişim ve hobi kursları yoğun ilgi görüyor.

Mesleki kurslarla çalışmalara ve eğitimlere aktif halde devam eden Siirt Belediyesi, eğitimli hocaları ile birçok vatandaşın meslek sahibi olmalarına vesile oluyor. Kentte kadınların hem meslek öğrenmeleri hem de aile bütçelerine katkıda bulunabilmelerini sağlamak için açılan kurslara yoğun bir katılım var.

Tecrübeli eğitmen hocalar tarafından yabancı dil, okuma yazma, el sanatları, ukulele, gitar, piyano, resim, plates, zumba, step aerobik, yüzme, halk oyunları, Kur’an-ı Kerim, akıl ve zeka oyunları, bilgisayar, dikiş-nakış, uygulamalı tiyatro, bağlama, çini işlemeciliği, kişisel gelişim kursları veriliyor. Kursa katılan kadınlar, kurslar sayesinde el becerilerini geliştirdiklerini ve aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirterek, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özekinci’ye teşekkür etti.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçen sene düzenlenen mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi edindirme kurslarına katılan 2 bin 224 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını almanın sevincini yaşamıştı. Meslek edindirme kurslarına ilginin her geçen gün arttığı görüldü.