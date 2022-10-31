Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Orhan Doğan Parkı Kültür Evinde çocuk, genç ve yetişkinliklere yönelik ücretsiz mesleki, teknik, kişisel gelişim ve hobi kursları yoğun ilgi görüyor.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Orhan Doğan Parkı Kültür Evinde çocuk, genç ve yetişkinliklere yönelik ücretsiz mesleki, teknik, kişisel gelişim ve hobi kursları yoğun ilgi görüyor.

Açıldığı ilk günden bu yana çeşitli mesleki kurslarla çalışmalara ve eğitimlere aktif halde devam eden Siirt Belediyesi, eğitimli hocaları ile birçok vatandaşın meslek sahibi olmalarına vesile oluyor. Kentte kadınların hem meslek öğrenmeleri hem de aile bütçelerine katkıda bulunabilmelerini sağlamak için açılan kurslara yoğun bir katılım var. Merkez bünyesinde, badminton, robotik kodlama, bisiklet kursu, diksiyon kursu, jimnastik, Türk işaret dili, tel kırma, ahşap boyama, yabancı dil kursu, okuma-yazma, el sanatları, gitar, piyano, resim, Kur’an-ı Kerim, aklı ve zeka oyunları, bilgisayar, dikiş-nakış, bağlama, arbane, çini işlemeciliği ile kişisel gelişim ve eğitim kursları ücretsiz olarak veriliyor.

Kursa katılan bayanlar, hem aile bütçelerine katkı sunduklarını hem de kurslar sayesinde el becerilerini geliştirdiklerini belirterek, Siirt belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Yetkililer, Siirt Belediyesi bünyesinde devam eden kurs ve çalışmalara katılmak isteyen tüm vatandaşların müracaat edebilecekleri belirtti.