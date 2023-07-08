Siirt Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kirlenen cadde ve kaldırımları yıkamaya devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarından dolayı Yeni ve Bahçelievler mahallelerinde kirlenmiş birçok cadde ve ara sokakları tazyikli su ile yıkadı.

Vatandaşı memnun eden bu uygulamada, Siirt Belediyesine teşekkür eden mahalle sakinleri, "Bu uygulamanın yaz ayları boyunca devam etmesini bekliyoruz. Çünkü son dönemde havalardan kaynaklı caddeler kirlendi ve kokmaya başladı. Şimdi ise mis gibi kokuyor. Emeği geçen Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.