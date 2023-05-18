Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent içi ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek amacıyla kentin muhtelif mahallelerindeki sokakları kent kimliğine yakışır hale getirmeye devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipler, Kooperatif Mahallesi 1758. Sokak’ta kilitli parke döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarına başladı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla daha yaşanılabilir bir Siirt için kent genelinde altyapı ve üstyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Siirt Belediyesi, kent genelinde mahalle, cadde ve sokaklarda kilit parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, devam etmekte olan yol düzenleme, parke döşeme ve kaldırım yapım çalışmaları belirlenen programlar dâhilinde devam ederken bugün de Kooperatif Mahallesi 1758. Sokak’ta kilit parke taşı döşeme ve yol bakım çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ediyor.

Siirt ulaşımını rahatlatmak ve yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yapılan yol, kaldırım yapım ve tadilatları kısa süre içerisinde tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuluyor.